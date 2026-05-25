«Смешные деньги»: Взгрустнувший доллар вызвал аномальный бум спонтанных отпусков у россиян

Резкое падение курса доллара и обвал цен на зарубежные туры спровоцировали небывалый ажиотаж. Россияне, ещё вчера затягивавшие пояса, сегодня спонтанно меняют планы, переносят даты отпусков и покупают путёвки за «смешные деньги». Представители отрасли и эксперты в беседе с Life.ru рассказали, что столкнулись с настоящим наплывом клиентов.

Руководитель турфирмы Наталия Ансталь отмечает кардинальную смену модели поведения. Раньше туры бронировали по акции раннего бронирования за месяцы. Сейчас всё иначе: люди покупают в последний момент, буквально за одну-две недели до вылета.

Таких цен, какие сейчас, например, у нас во Вьетнам буквально вчера покупали за максимально смешные деньги, я уже давно не помню. Цена сыграет своё дело, и ближе к отпускам люди начнут активнее всё покупать. Последнюю неделю — прям поток. Наталия Ансталь Руководитель турфирмы

Ажиотаж начался на прошлой неделе не случайно — как раз тогда доллар резко упал. По её словам, люди срываются в отпуска спонтанно, даже меняют даты уже согласованных отпусков — всё из-за того, что цены стали слишком привлекательными. Кроме того, июнь не за горами, сезон летних отпусков стартует, и россияне бросились раскупать зарубежные поездки. По прогнозам Ансталь, пик покупок придётся на ближайшие три месяца. Причём бронировать будут летом — на лето же.

HR-эксперт Зулия Лоикова подтверждает: факторы для отказа от отпусков или их сокращения всё ещё есть, люди затягивают пояса. Но снижение курса и низкие цены меняют картину. Однако эксперт предупреждает: внутренний туризм зачастую обходится даже дороже выезда за границу при таком курсе. Люди стали прагматичнее.

Сейчас есть факторы, которые заставляют часть населения либо отказываться от отпусков, либо сокращать их продолжительность. Но с учётом новых цен, снижения курса доллара, конечно, найдутся те, кто возьмут отпуска или перенесут даты и поедут с путёвкой отдыхать. Цены и вправду низкие. Зулия Лоикова HR-эксперт

Впрочем, из вышеописанной тенденции на подешевление туров есть исключение: из-за ближневосточного конфликта туры в Египет за последний год подорожали примерно на 15%. Если летом прошлого года 12-дневный отдых в пятизвёздочном отеле Хургады обходился примерно в 175 тысяч рублей на человека, то теперь цена достигает около 200 тысяч, а также выросла стоимость авиабилетов (в среднем на 8–12 тысяч) и визовый сбор (с 25 до 30 долларов).