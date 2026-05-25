25 мая, 10:59

Четыре клуба РПЛ хотят заполучить 35-летнего Кокорина после ухода из «Ариса»

Обложка © ТАСС / IMAGO/Giuseppe Maffia

Российский футболист Александр Кокорин может продолжить карьеру на родине — сразу четыре клуба РПЛ заинтересованы в услугах 35-летнего нападающего. Об этом сообщает Sport Baza.

По данным источника, заполучить ветерана не прочь «Оренбург», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Родина». Самую высокую заинтересованность демонстрирует московская команда, хотя в её руководстве сомневаются, что возрастной форвард впишется в состав, учитывая планы по его омоложению.

В «Акроне» отреагировали на сообщения о возможном подписании Александра Кокорина, заявив, что сейчас клуб сосредоточен на формировании тренерского штаба.

«Акрон» будет активен на трансферном рынке, но для начала необходимо определиться с новым наставником», — заявили в пресс-службе клуба «Чемпионату».

Бывшая жена Сафонова заработает 50 млн рублей алиментов с его сезона в ПСЖ

Предыдущим местом работы Кокорина был кипрский «Арис». За этот клуб форвард провёл 115 встреч, отличившись 34 раза. В 2023 году он помог команде стать чемпионом. Life.ru рассказывал, что российский форвард покинет кипрский «Арис» по окончании сезона. В команде выразили признательность Кокорину за его вклад в становление коллектива и подчеркнули, что именно благодаря ему об «Арисе» узнало большое количество русскоязычных поклонников футбола.

Владимир Озеров
