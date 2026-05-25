Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 11:23

В Московской воздушной зоне запретят полёты малой авиации на низкой высоте летом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В Московской воздушной зоне гражданским самолётам запретят летать на низкой высоте. Об изменениях в правилах полётов сообщила Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов — АОПА-Россия.

Ограничения введут 1 июня. Под запрет попадают частная авиация, бизнес-джеты и вертолёты, выполняющие нерегулярные рейсы. Исключение сделают для регулярных и чартерных пассажирских рейсов. Запрет затронет обширную территорию — полёты ниже 5,1 тысячи метров ограничат до границы Ярославской, Нижегородской и Тамбовской областей, а также до Белоруссии.

«Район запрета полётов ограничен:

  • на западе государственной границей с Республикой Беларусь и РПИ Санкт-Петербург
  • на севере РПИ Санкт-Петербург
  • на северо-востоке РПИ Екатеринбург
  • на востоке и юго-востоке РПИ Самара
  • на на юге временным режимом, установленном на юге РФ», — информирует АОПА.

Также разрешат полёты медицинской авиации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач. Не ограничат и работы по государственным контрактам. Официальный NOTAM с параметрами ограничений ожидается в ближайшее время.

Самолёт «Байкал» успешно прошёл контрольный полёт с измерительным оборудованием
Самолёт «Байкал» успешно прошёл контрольный полёт с измерительным оборудованием

Ранее Life.ru писал, что в УЗГА опровергли данные о заморозке проекта самолёта «Ладога». На заводе уточнили: учитывая, что другой региональный самолёт Ил-114-300 уже почти готов, а рынок для таких машин ограничен, «Ладогу» могут переделать в грузовую версию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar