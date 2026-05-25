В Московской воздушной зоне запретят полёты малой авиации на низкой высоте летом

В Московской воздушной зоне гражданским самолётам запретят летать на низкой высоте. Об изменениях в правилах полётов сообщила Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов — АОПА-Россия.

Ограничения введут 1 июня. Под запрет попадают частная авиация, бизнес-джеты и вертолёты, выполняющие нерегулярные рейсы. Исключение сделают для регулярных и чартерных пассажирских рейсов. Запрет затронет обширную территорию — полёты ниже 5,1 тысячи метров ограничат до границы Ярославской, Нижегородской и Тамбовской областей, а также до Белоруссии.

«Район запрета полётов ограничен: на западе государственной границей с Республикой Беларусь и РПИ Санкт-Петербург

на севере РПИ Санкт-Петербург

на северо-востоке РПИ Екатеринбург

на востоке и юго-востоке РПИ Самара

на на юге временным режимом, установленном на юге РФ», — информирует АОПА.

Также разрешат полёты медицинской авиации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач. Не ограничат и работы по государственным контрактам. Официальный NOTAM с параметрами ограничений ожидается в ближайшее время.

