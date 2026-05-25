Экипаж вернулся на борт газовоза «Аррхениус» после разминирования
Обложка © ЦОС ФСБ
Экипаж вернулся на борт газовоза «Аррхениус», где ранее обнаружили морские мины. Судно разминировано и готово к работе, заявил капитан морского порта Усть-Луга Игорь Малафеев.
Напомним, ФСБ предотвратила теракт в порту Усть-Луга. Прибывший туда из Бельгии газовоз «Аррхениус» был нашпигован натовскими минами. Возбуждено уголовное дело.
«В настоящий момент все члены экипажа газовоза «Аррхениус» находятся на борту судна. Экипаж и судно готовы к началу грузовых операций», — сказал Малафеев.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.