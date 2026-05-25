Экипаж вернулся на борт газовоза «Аррхениус» после разминирования

Экипаж вернулся на борт газовоза «Аррхениус», где ранее обнаружили морские мины. Судно разминировано и готово к работе, заявил капитан морского порта Усть-Луга Игорь Малафеев.

«В настоящий момент все члены экипажа газовоза «Аррхениус» находятся на борту судна. Экипаж и судно готовы к началу грузовых операций», — сказал Малафеев.