Названа причина захода заминированного газовоза из Бельгии в порт Усть-Луга

Заминированный газовоз «АРРХЕНИУС» из бельгийского порта Антверпен зашёл в морской порт Усть-Луга Ленинградской области в среду, 20 мая, для заправки. После этого оно должно было отправиться в Турцию, собщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Установлено, что судно вышло из порта Антверпен Королевства Бельгия для заправки в морском порту Усть-Луга», — уточнила Светлана Петренко. При заходе танкер обследовали водолазы, которые и нашли на его корпусе взрывные устройства — морские магнитные мины, изготовленные в одной из стран НАТО.

На допросе судовой агент признался, что газовоз прибыл в Усть-Лугу с задержкой в несколько дней. По предварительным данным, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Ранее Life.ru писал, что ФСБ сняла на видео натовские мины, найденные на борту газовоза в Усть-Луге. После обнаружения взрывчатки экипаж эвакуировали, сейчас он вернулся на борт и готов продолжать путь. Действия российских специалистов предотвратили взрыв. Мины были обезврежены.