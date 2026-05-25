25 мая, 11:22

Шулика стал руководителем аппарата Минобороны России

Обложка © ТАСС / Jon Chol Jin / АР

Новый заместитель министра обороны России Виталий Шулика стал руководителем аппарата Минобороны. Информация об этом появилась на сайте военного ведомства. В структуре министерства он указан как «заместитель министра обороны Российской Федерации — руководитель аппарата министерства обороны Российской Федерации».

Шулика имеет звание генерал-полковника. До перехода в Минобороны он долгое время работал в системе МВД и занимал пост заместителя министра внутренних дел России.

В МВД Шулика курировал тыловое и материально-техническое обеспечение, а также вопросы финансов и хозяйственной деятельности ведомства.

Назначение происходит на фоне продолжающихся кадровых изменений в Минобороны после смены руководства ведомства и масштабной перестройки управленческой структуры. За последний год в министерстве сменился целый ряд заместителей министра, а часть бывших руководителей оказалась фигурантами уголовных дел, связанных с коррупцией и злоупотреблениями.

Марина Фещенко
