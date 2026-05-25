Генерал-полковник Виталий Шулика стал новым замминистра обороны России
Виталий Шулика (по центру).
Генерал-полковник Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны РФ и будет возглавлять аппарат ведомства. Информация появилась на сайте Минобороны РФ.
«Шулика Виталий Дмитриевич. Заместитель министра обороны РФ — руководитель аппарата министерства обороны РФ, генерал-полковник», — сказано в тексте, в разделе о замминистрах ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин 22 мая подписал указ о назначении Андрея Козлова на должность помощника секретаря Совета Безопасности. Решение оформлено в рамках кадровых изменений в системе государственного управления.
