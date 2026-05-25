Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 11:58

Антисанитария и трупы: Пожилая петербурженка превратила жизни питомцев и соседей в ад

В Петербурге из захламлённой квартиры на восьмом этаже выпал и разбился щенок

Жители дома на Серебристом бульваре в Петербурге требуют срочно изолировать пенсионерку, которая держит у себя собак. Они периодически выпадают из окна восьмого этажа, рассказали 78.ru соседи пожилой женщины. По их словам, живут собаки в ужасных условиях: в квартире царит полная антисанитария и стоит невыносимый запах. Очередной раз тревогу забили 22 мая, когда под окнами обнаружили разбившегося насмерть щенка.

В Петербурге из квартиры выпал и разбился щенок. Фото © 78.ru

В Петербурге из квартиры выпал и разбился щенок. Фото © 78.ru

Хозяйка квартиры живёт одна, состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и держит дома сразу нескольких животных, утверждают соседи. По их словам, в помещении скопились горы мусора, а неприятный запах чувствуется даже на этажах. В итоге в злополучную квартиру нагрянули сотрудники МЧС и полиции. Спасатели выломали дверь и обнаружили, что комната сильно захламлена, обнаружены мёртвые животные.

«Собак оставили в квартире, трупы не вынесли, живых не дали покормить. Со слов сотрудников, бабушка находится в другом месте, жива. Возле квартиры валялся мусор, тараканы», — сообщил с места ЧП корреспондент издания.

«Рубил по голове и спине»: В Подмосковье живодёр с секатором напал на соседского щенка
«Рубил по голове и спине»: В Подмосковье живодёр с секатором напал на соседского щенка

Ранее в посёлке Первомайское-1 Выборгского района Ленинградской области рядом с жилыми домами нашли тело собаки с признаками жестокой расправы. У неё была отрезана голова, которая лежала рядом с телом.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © GigaChat / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • ЧП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar