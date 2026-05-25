25 мая, 11:48

Мировой импорт СПГ в апреле рухнул на 10% из-за блокады Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Neanderthalec

Из-за блокады Ормузского пролива мировой импорт сжиженного природного газа в апреле сократился сильнее всего за всю историю наблюдений. Об этом говорится в докладе Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ).

По данным ФСЭГ, объём поставок упал на 10% в годовом выражении — до 31,5 миллиона тонн, что стало минимальным месячным показателем с сентября 2023 года. Снижение составило 3,62 миллиона тонн.

Импорт уменьшился во всех регионах, за исключением Ближнего Востока и Африки. Основной спад пришёлся на Азию.

Сокращение вызвано ограничениями поставок из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов, пояснили аналитики. Экспорт СПГ был нарушен из-за проблем с транзитом через пролив на фоне ближневосточного конфликта.

Тем не менее по итогам января — апреля глобальный импорт СПГ всё ещё остаётся выше уровня прошлого года: он вырос на 3% (плюс 4,36 миллиона тонн), достигнув 148,8 миллиона тонн. Рост обеспечили в первую очередь Европа и Ближний Восток.

В Кремле напомнили Пашиняну, кому не видать льготных цен на российские газ и нефть

Ранее в «Газпроме» сообщили, что закачка газа в европейские подземные хранилища упала до минимального уровня за всю историю наблюдений. По информации Gas Infrastructure Europe, 20 мая был зафиксирован очередной антирекорд по объёму восполнения запасов — показатель оказался самым низким для этого периода за всё время мониторинга.

Юрий Лысенко
