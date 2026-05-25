Сотрудники СКР осмотрели подбитый газовоз «Арктик Метагаз» и достали чёрный ящик

Сотрудники СК России провели осмотр газовоза «Арктик Метагаз» (Arctic Metagaz), подвергшегося атаке в акватории Средиземного моря по пути в Китай в марте этого года. Об этом сообщила пресс-служба Следкома и показала кадры повреждений.

В ведомстве продолжают расследование уголовного дела по факту международного терроризма — подрыва российского судна (ч. 361 УК РФ). Там уточнили, что 3 марта 2026 года на пути из мурманского порта в Китай у берегов Мальты в газовоз попали БПЛА и безэкипажные катера с начинкой из взрывчатки. Судно серьёзно пострадало, топливо сдетонировало.

При содействии МИД и Минобороны следователи выезжали в командировку в Ливию. С помощью беспилотной и подводной техники они детально обследовали повреждённый газовоз. Зафиксированы следы горения, полное разрушение судовых систем управления, а также двух из четырёх газовых резервуаров. Характер повреждений указывает на внешнее воздействие от взрывных устройств.

Признаков экологического загрязнения и утечек горючего не выявлено. Специалисты изъяли бортовой самописец с данными маршрута судна — сейчас его расшифровывают в рамках компьютерно-технической экспертизы. Также назначен ряд других необходимых судебных исследований.

Пострадавшие при атаке второй помощник капитана и матрос закончили лечение. Судебно-медицинская экспертиза установила степень тяжести вреда их здоровью.

В нейтральных водах у Мальты Украина атаковала газовоз «Арктик Метагаз». На борту произошли взрыв и пожар, судно потеряло управление, все 30 членов экипажа спаслись. В ООН позже допустили, что атака могла противоречить международному праву. Позднее газовоз остался дрейфовать в Средиземном море: из-за семиметровых волн лопнул буксирный трос.