25 мая, 11:58

Африканец поедет на родину после голого перформанса у администрации Нахабина

Забег без одежды в Нахабине обернулся для гражданина Сенегала депортацией

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

В подмосковном Нахабине публичная выходка гражданина Сенегала обернулась для него депортацией. Мужчина пробежал без одежды мимо здания местной администрации по улице Советской, чем шокировал прохожих. Очевидцы вызвали полицию.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области, прибывший наряд задержал нарушителя. На него составили два административных протокола: за мелкое хулиганство и нарушение правил пребывания на территории РФ.

Суд принял решение — выдворить мужчину за пределы страны. Помимо депортации, он также обязан выплатить штраф. В МВД подчеркнули, что подобные действия не остаются безнаказанными, особенно когда они сопряжены с нарушением миграционного законодательства.

В Петербурге голый наркоман зарезал «иностранную шпионку» и оторвал голову голубю
Ранее во Владивостоке в районе ТЦ «Море» на улице Красного Знамени неизвестный мужчина в голом виде и явно невменяемом состоянии бегал по улице, бросался на охранника и нападал на случайных прохожих — по словам очевидцев, снявших его на видео, он успел проломить голову как минимум двоим людям; предварительно, местный житель мог находиться под действием тяжёлых наркотиков.

Анастасия Никонорова
