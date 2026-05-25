Африканец поедет на родину после голого перформанса у администрации Нахабина

В подмосковном Нахабине публичная выходка гражданина Сенегала обернулась для него депортацией. Мужчина пробежал без одежды мимо здания местной администрации по улице Советской, чем шокировал прохожих. Очевидцы вызвали полицию.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области, прибывший наряд задержал нарушителя. На него составили два административных протокола: за мелкое хулиганство и нарушение правил пребывания на территории РФ.

Суд принял решение — выдворить мужчину за пределы страны. Помимо депортации, он также обязан выплатить штраф. В МВД подчеркнули, что подобные действия не остаются безнаказанными, особенно когда они сопряжены с нарушением миграционного законодательства.