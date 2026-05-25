Специальная военная операция
25 мая, 12:00

Суд арестовал артиста, ранившего 11-летнего саксофониста у Мариинского театра

Суд отправил под арест мужчину, открывшего стрельбу по 11-летнему уличному музыканту у Мариинского театра. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Петербург».

Стрелка заключили под стражу на два месяца по статье о хулиганстве. Инцидент произошёл, когда мальчик играл на саксофоне возле театра.

На допросе задержанный заявил, что ребёнок якобы мешал ему спать, а стрельбой он хотел всего лишь «напугать» юного исполнителя. В результате выстрела подросток получил ранение в лицо.

Напомним, 24 мая в Санкт-Петербурге у Мариинского театра из пневматического оружия ранили 11-летнего мальчика, который играл на саксофоне на улице. Стрелявшего задержали и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурантом оказался артист той же сцены — уроженец Казахстана, состоящий в труппе в категории «Миманс».

Юрий Лысенко
