Адвокат назвал условие, которое позволит Блиновской смягчить себе приговор

Шанс смягчить приговор или вовсе выйти на свободу у блогера Елены Блиновской есть, это станет возможным, если кассационный суд обнаружит нарушения уголовно-процессуального права, рассказал «Абзацу» управляющий партнёр адвокатского бюро Геннадий Кузьмин.

По его словам, суды первой и второй инстанции уже учли все смягчающие обстоятельства, однако если существенные нарушения УК или УПК действительно имеются, суд кассационной инстанции непременно на них отреагирует. Он может смягчить наказание, сделать его условным или вовсе отменить приговор, отправив дело на новое рассмотрение.

Напомним, ранее во Второй кассационный суд общей юрисдикции поступили жалобы на приговор Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Их подали адвокаты, сама блогерша, а также арбитражный управляющий, представляющая интересы семьи.