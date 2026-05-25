Инвесторы уже 4 года не могут взыскать $3,2 млн с основателя стартапа Cinemood

С основателя стартапа Cinemood («Мультикубик») Михаила Буховцева безуспешно пытаются взыскать 3,2 миллиона долларов. Бизнесмен обанкротился, при этом успевает путешествовать по дорогим курортам и запускает сбор средств на очередную инициативу. Об этом сообщили представители компании Gamesboost42 в беседе с телеграм-каналом Baza.

В 2014 году Буховцев создал фирму Cinemood, выпускавшую портативные проекторы. Шесть лет спустя он решил расширить дело и привлёк инвесторов. Финансовая организация Gamesboost42 поверила в его планы и перевела 3,2 млн долларов. Через год, как утверждают вкладчики, стартап начал задерживать обещанные выплаты. Параллельно опустошался склад, оставленный под залог.

Суд постановил взыскать задолженность с Буховцева, его компании и гендиректора проекта. Пока тянулись разбирательства, предприниматель переписал собственность на подставных лиц и уехал за рубеж.

Бизнесмена признали банкротом. На нём висят исполнительные листы на сумму свыше 209 млн рублей. Инвесторы пытаются вернуть деньги уже четвёртый год. Сам Буховцев тем временем мотался по миру и не отказывал себе в отдыхе на роскошных курортах. Сейчас он объявился в Москве и собирает инвестиции на очередной проект.

Ранее в Омске суд арестовал генерального директора компании «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарёва. 53-летнего предпринимателя обвиняют в хищении 545 миллионов рублей. Деньги принадлежали Государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева.