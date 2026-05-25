Сотрудники леспожцентра были в самолёте, совершившем жёсткую посадку в Сибири
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Сотрудники лесопожарного центра находились на борту самолёта «Аэропракт-22», совершившего жёсткую посадку в Красноярском крае. Об этом журналистам рассказали в самом центре.
«На борту были наши сотрудники. Они начали проводить лесоавиационные работы», — сказал собеседник ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Среди версий — техническая неисправность и ошибка в пилотировании.
Напомним, два человека пострадали при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Красноярском крае. Воздушное судно приземлилось в районе населённого пункта Осиновый Мыс.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.