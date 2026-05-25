«Князь Тьмы в одежде Ангела»: С кем действительно встретился мужчина, увидевший в коме Иисуса

В последнее время в западных СМИ активно обсуждается история жителя США, который утверждает, что во время клинической смерти видел Иисуса Христа. Однако не стоит безоговорочно верить в достоверность его опыта, особенно с учётом состояния организма после тяжёлой комы. Об этом в беседе с Life.ru порассуждал протоиерей, Настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве Александр Ильяшенко.

«Мало ли кому чего видится, да ещё жителю США. Почему он решил, что это именно Иисус? То, что человеку в любых экстремальных условиях может привидеться, ровным счётом ничего не значит. И, как известно, в Писании написано, что он может являться в одежде ангела света», — отметил собеседник.

Пришествие Иисуса «к какому-то обыкновенному американцу» выглядит очень сомнительно, добавил он. Скорее всего, это случилось из-за медикаментов и состояния комы. По словам священника, мозг пациента мог сам «додумать» образ Иисуса, хотя, может быть, что видение действительно было явным. Однако факт того, что человек действительно что-то увидел, отрицать нет смысла.

«Есть и Царствие Небесное, есть и Князь Тьмы, который может являться в одежде Ангела Светлого. Вот он ему, скорее всего, и явился. Вероятно он действительно что-то видел, но сама интерпретация вызывает очень большие сомнения. Не стоит этому придавать какого-то большого, широкого значения. Вообще никакого значения», — добавил священник.