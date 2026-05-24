NYP: Стрелявший у Белого дома имел проблемы с психикой и считал себя Христом

Мужчина, открывший стрельбу возле Белого дома в Вашингтоне, страдал психическими расстройствами и считал себя Иисусом Христом. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, речь идёт о 21-летнем Несире Бесте. Газета утверждает, что молодой человек ранее уже попадал в поле зрения Секретной службы США и нарушил судебный запрет на приближение к Белому дому.

«Хотя мотив нападения не подтверждён, источники сообщили, что Бест был психически нездоровым человеком, который считал себя Иисусом Христом, он был известен Секретной службе и нарушил ранее вынесенное судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому», — указало издание.