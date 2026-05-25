Дочь вице-премьера Мантурова получила роль Терешковой в фильме «Чайка»

В Москве стартовали съёмки исторической драмы «Чайка» о Валентине Терешковой. Главную роль в картине режиссёра Антона Мегердичева сыграет Леонела Мантурова, дочь первого вице-премьера России Дениса Мантурова.

В пресс-релизе говорится, что актрису на роль первой женщины-космонавта лично утвердила Валентина Терешкова. Выход фильма запланирован на 2027 год.

«Мне очень приятно и волнительно играть такую великую женщину, как Валентина Терешкова», — заявила Леонела Мантурова.

Актриса отметила, что Терешкова выросла в простой семье, рано потеряла отца, с подросткового возраста работала на заводе и училась в вечерней школе.

До этого Мантурова снималась в фильмах «Левша», «Злой город» и «1941. Крылья над Берлином».

Фильмы о женщинах-космонавтах снимали и раньше, но громких игровых картин уровня большого байопика было немного. Валентина Терешкова чаще становилась героиней документального кино: к юбилеям её полёта выходили проекты о подготовке, старте «Востока-6» и жизни первой женщины в космосе. Отдельные фильмы и телепроекты посвящали и другим женщинам в космонавтике — например, Светлане Савицкой, которая стала второй женщиной в космосе и первой женщиной, вышедшей в открытый космос, но обычно такие истории оставались в документальном или телевизионном формате.

Поэтому «Чайка» может стать одной из редких крупных игровых картин о женщине-космонавте в российском кино. Сама тема выглядит заметной ещё и потому, что Терешкова остаётся единственной женщиной, совершившей одиночный космический полёт.