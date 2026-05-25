«Слишком уж стройна»: Шаляпин встал на защиту женщин «в теле», поставив Водонаеву на место

Певец Прохор Шаляпин обратил внимание на новый тренд среди молодых парней, которые предпочитают встречаться со зрелыми женщинами. Артист пошутил про меркантильность, но затем заявил, что каких-либо ограничений в этом вопросе вообще не существует.

Кроме того, он вступился за женщин с пышными формами и отпустил едкий комментарий в адрес Алёны Водонаевой. Полные женщины в основном всегда добрые, с ними можно от души поесть, подчеркнул исполнитель в беседе с kp.ru.

«Поэтому Алёну я уважаю, но, Алён, ты слишком уж стройна. Тебе что, в Милан на показы ехать? Надо перекусить бы, Алён, давай!» — сыронизировал Шаляпин.

Алёна Водонаева раскритиковала не только женщин с пышными формами. Под удар попали даже простые пользователи электросамокатов. По словам ведущей, её беспокоят «камикадзе», которые с наступлением тепла выезжают на дороги и тротуары больших городов, а исчезают только с появлением снега.