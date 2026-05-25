Легенда оказалась правдой: Губернатор Омской области удивил Путина сравнением с Сочи

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в его регионе больше солнечных дней, чем в Сочи. Кадры беседы есть в распоряжении Life.ru.

В ходе разговора глава государства поинтересовался, правда ли, что количество солнечных дней в Омске сопоставимо с сочинским.

«Да. Иногда даже больше», — ответил губернатор.

На вопрос президента, не является ли легендой цифра в 303 солнечных дня, Хоценко заверил, что нет. Он пояснил, что Омск входит в пятёрку российских городов по этому показателю — от 290 до 310 ясных дней в году.

Именно поэтому строить теплицы в регионе выгодно, добавил глава области. Все меры поддержки от Минсельхоза, включая субсидирование ставки, были использованы.

Кроме того, руководитель региона напомнил, что на двух предыдущих встречах также докладывал о важности развития тепличного хозяйства. По словам Хоценко, область практически полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией, а по овощам показатель достигает 50–60%.

Напомним, сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Предыдущий раз глава региона докладывал президенту о социально-экономической ситуации в области в августе 2025 года.