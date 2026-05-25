Байкер ударом ноги наказал едва не погубивший его внедорожник в Москве

В Москве байкер ударил автомобиль, из-за которого едва не попал в смертельную аварию. Кадры происшествия мотоциклист опубликовал в соцсетях.

Преступление и наказание.

Как стало известно телеграм-каналу Baza, байкер мчался по Дмитровскому шоссе на зелёный сигнал светофора, когда на середину проезжей части внезапно выехал красный джип Suzuki. Мотоциклисту удалось в последний момент уйти от столкновения — он резко вильнул вправо и на большой скорости объехал машину.

После инцидента он остановился прямо на проезжей части, встретил подъезжающую красную иномарку и впечатал боковое зеркало ударом ноги. Водитель джипа не стал возражать и дал по газам.

Позже мотоциклист догнал Suzuki. За рулём оказалась женщина, которая объяснила, что у неё не работал светофор, и она хотела сделать разворот. После мирной беседы участники происшествия разъехались.

По словам байкера, красный автомобиль не получил повреждений — от удара зеркало просто сложилось.

