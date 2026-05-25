25 мая, 13:26

Зумер на BMW сбил студентов у здания МИРЭА через два дня после получения прав

Водитель на BMW сбил двоих учащихся у корпуса МИРЭА в столице. Молодой человек получил права всего два дня назад и пригрозил купить новые, если их отнимут. По данным Life.ru, авария случилась днём на улице Стромынка.

Зумер не справился с управлением и наехал на парней, стоявших неподалёку от университета. Студентов отбросило ударом, они отделались ссадинами и ушибами. У одного из них оказался помят макбук.

По словам пострадавшего, водитель пообещал возместить сто тысяч рублей за испорченную технику. Сам виновник ДТП заметно нервничал после аварии и объяснил случившееся мокрой дорогой, заявив, что ехал с положенной скоростью, но машину занесло.

Момент массового ДТП с сыном миллионера Корнилова на Mercedes попал на видео

Ранее в Нижнем Новгороде Сергей Корнилов — сын умершего миллионера Сергея Корнилова-старшего (бывшего генерального директора группы компаний «Луидор») учинил массовое ДТП. Молодой человек не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и врезался в другие автомобили. Позже стало известно, что Корнилов был в состоянии сильного опьянения.

Александра Мышляева
