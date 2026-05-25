25 мая, 13:50

«Вы уважали порядок»: Лукашенко нашёл у Белоруссии и Татарстана общую черту

Обложка © Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по уровню чистоты и дисциплины его страна очень похожа на Татарстан. Об этом он сказал на встрече с главой российского региона Рустамом Миннихановым, кадры встречи публикует близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко высоко оценил темпы развития республики и её устойчивость перед лицом глобальной турбулентности. По словам президента РБ, аккуратность, чистота и дисциплина объединяют Белоруссию и Татарстан.

«Я знаю с тех ещё, наших с вами молодых времен, насколько вы уважали порядок и дисциплину»,подчеркнул он. Как отметил глава государства, именно эти качества приводят к успеху.

Стороны планируют обсудить расширение сотрудничества и новые совместные инициативы.

Недавно аналитический центр ВЦИОМ обнародовал рейтинг доверия граждан России к руководителям стран СНГ — на первом месте оказался Александр Лукашенко, которого поддержали три четверти опрошенных (75%). Вторую строчку занял казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев с 25%, за ним следуют президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (8%) и глава правительства Армении Никол Пашинян, которому доверяют 7% респондентов.

Юрий Лысенко
