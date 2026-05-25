«Я себе не могу позволить»: Дробыша возмутили билеты по 200 тысяч на «Гамлет» с Юрой Борисовым

Продюсер, композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш возмутился тому, насколько высокие цены утановлены на билеты на новый спектакль «Гамлет» с участием актёра Юрия Борисова в Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова. Музыкант признался, что не смог бы себе позволить посетить постановку. Об этом он рассказал журналисту Пятого канала на XV Русской музыкальной премии.

«Очень талантливый, я считаю, что безумно талантливый парень [актёр Юрий Борисов]. А 200 тысяч — это дороговато, конечно, за билет. Просто, мне кажется, это неуважение к людям, потому что люди не могут себе позволить. Я себе не могу такого позволить», — поделился Дробыш.