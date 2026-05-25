Варламов* обжаловал в суде восемь лет колонии за фейки и статус иноагента

Адвокаты блогера Ильи Варламова* обжаловали в кассации заочный приговор по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии и невыполнении обязанностей иноагента. Об этом свидетельствуют судебные документы.

В августе прошлого года Варламова* заочно приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, оштрафовали на 99,5 млн рублей и запретили управлять сайтами на срок 4 года. Мосгорсуд позднее подтвердил законность решения.

Суд установил, что блогер публиковал недостоверную информацию об армии в видео на YouTube-канале, а также дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента.

Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная налоговая служба назначила Илье Варламову* штраф в размере 13 миллионов рублей из-за задолженности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Он, разумеется, считает, что это незаконно.

