Певица МакSим не спела «Знаешь ли ты?» на суперфинале Кубка России из-за графика

Певица МакSим не выступила на суперфинале Кубка России со своим футбольным хитом «Знаешь ли ты?» из-за плотного концертного графика. Об этом журналистам рассказал директор Марины Абросимовой.

«У Марины был концерт в Уфе. Но она пожелала ребятам удачи до матча и поздравила после», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу. Московская команда взяла титул чемпиона в пятый раз. Основное время окончилось ничьёй, результат определился в серии пенальти.