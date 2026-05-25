Певица МакSим не спела «Знаешь ли ты?» на суперфинале Кубка России из-за графика
Певица МакSим. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина
Певица МакSим не выступила на суперфинале Кубка России со своим футбольным хитом «Знаешь ли ты?» из-за плотного концертного графика. Об этом журналистам рассказал директор Марины Абросимовой.
«У Марины был концерт в Уфе. Но она пожелала ребятам удачи до матча и поздравила после», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу. Московская команда взяла титул чемпиона в пятый раз. Основное время окончилось ничьёй, результат определился в серии пенальти.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.