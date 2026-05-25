«Да ну её в болото!‎» В Крыму уже 4 года живёт целое товарищество «‎водяных»

Члены товарищества собственников недвижимости в Крыму уже четыре года вынуждены существовать в условиях постоянного подтопления. На проблему в российском регионе обратил внимание телеграм-канал «Mash на волне».

Жители ТСН в Крыму четыре года живут в болоте из-за отказавшей дренажной системы.

Ситуация сложилась в ТСН «Дачник» под Симферополем. По словам жителей, ранее там функционировала дренажная система, однако в 2022 году она вышла из строя. С того момента после сильных ливней вода стала затапливать земельные наделы и общую проезжую дорогу. Жители жалуются, что для передвижения по своей территории им приходится укладывать паллеты, но во время дождей их смывает потоком.

Глава Молодёжненского сельского поселения Владимир Иванов в разговоре с журналистами пояснил, что под одним из домов проходит естественное русло реки. По мнению чиновника, решать застарелую проблему владельцы участков должны собственными силами.

