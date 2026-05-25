Российские войска могут нанести удары по центрам управления военной машиной Киева. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин после соответствующего предупреждения МИД РФ.

По словам Дандыкина, сейчас готовится требование к иностранным послам покинуть украинскую столицу. Следующим этапом могут стать атаки по целям, которые ранее не были приоритетом для Москвы.

«Заявления просто так не делаются. Будем бить, мне кажется, больнее для тех, кто сотворил всю эту историю. Это может быть политическое управление Киева, их вполне могут атаковать», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Он отметил, что в Киеве очень по-хамски отреагировали на память погибших. Вместо извинений там начали оправдываться «дроноводами-девочками», а западные кураторы поддержали эту линию. Дандыкин назвал верхушку киевского режима террористами. Раньше ВС РФ щадили транспортную структуру Киева. Теперь же, по мнению эксперта, в зоне поражения окажется политическое управление.

В МИД РФ заявили о нарушении Женевских конвенций, Конвенции о правах ребёнка и других международных актов, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов. После этого российское внешнеполитическое ведомство предупредило о начале последовательных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам.