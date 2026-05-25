Части западных корреспондентов, которые прибыли на место трагедии в Старобельске, запретили освещать произошедшее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её цитирует РИА «Новости».

«Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать. Посмотрите на итальянских корреспондентов. Они были, и вы посмотрите, что вышло», — сказала спикер дипломатического ведомства.

Захарова констатировала, что Запад сознательно блокирует эти сведения, чтобы удары возмездия России по целям в Киеве, как необоснованную агрессию.

Напомним, в ночь на 22 мая киевский режим нанёс прицельный удар беспилотниками по общежитию Старобельского педагогического колледжа в ЛНР, когда студенты спали. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт, подчеркнув, что гражданский объект подвергся нескольким волнам атак. В результате обрушения здания под завалами оказались десятки учащихся: погиб 21 человек, многие ранены, а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся бесчеловечным преступлением, исключающим случайность, поскольку поблизости не было военных объектов.

Глава государства поручил Минобороны проработать варианты удара возмездия, и в ночь на 24 мая российские военные провели массированную атаку по украинским военным объектам с использованием различных средств поражения («Орешник», «Кинжал», «Циркон», «Искандер», ударные БПЛА). Основными целями для ударов стали Киев и Киевская область.