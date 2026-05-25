Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 15:08

Слухи о карантине в Астраханщине из-за пятнистой лихорадки оказались фейком

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Роспотребнадзор сообщил, что информация о введении карантина из-за угрозы распространения в Астрахани и области пятнистой лихорадки является недостоверной. Так в пресс-службе ведомства прокомментировали распространившуюся в Сети новость о якобы постановлении губернатора региона об объявлении карантина.

В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент известно только о четырёх зафиксированных случаях заболеваемости пятнистой лихорадкой. В ведомстве призвали доверять исключительно официальной информации.

«Ситуация остаётся стабильной, не превышает сезонных многолетних значений», — заверил Роспотребнадзор.

Городские «вампиры»: Инфекционист объяснил, чем опасен укус клеща среди бетонных плит
Городские «вампиры»: Инфекционист объяснил, чем опасен укус клеща среди бетонных плит

Ранее в Перми жилой дом на улице Николая Островского полностью закрыли на карантин после выявления случая кори. В здании организованы противоэпидемические мероприятия. Жильцов предупредили, что корь относится к высокозаразным вирусным инфекциям и у взрослых может протекать тяжело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Общество
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar