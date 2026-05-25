В США казнь отложили на год, так как врачи не нашли вену для инъекции

В штате Теннесси в последний момент отложили казнь 56-летнего заключённого Тони Каррутерса, приговорённого к смерти за убийство трёх человек в 1994 году. Причина — медики не смогли найти подходящую вену для смертельной инъекции. Об этом сообщает Daily Star.

Последний в его жизни укол должен был состояться вечером 21 мая. Медицинская бригада обнаружила первую вену для введения препарата, но поиски второй (по протоколу необходимо две) успехом не увенчались. Попытка поставить центральный катетер также оказалась неудачной. В итоге губернатор штата Билл Ли предоставил осуждённому отсрочку на год.

Каррутерс был признан виновным в похищении и закапывании заживо Марселоса Андерсона, его матери Делос и Фредерика Такера. Сам он отрицает вину с момента ареста. Американский союз гражданских свобод утверждает, что суд проходил с грубыми нарушениями: мужчина был вынужден защищать себя сам, а физических улик против него не было. Более 130 тысяч человек подписали петицию с требованием провести дополнительные тесты ДНК. К кампании по спасению присоединилась американская звезда Ким Кардашьян.

Адвокаты пообещали добиваться полной отмены приговора, используя отсрочку для подачи новых ходатайств. Тюремное управление начало внутреннюю проверку. Если по истечении года казнь снова не удастся, губернатор может заменить её пожизненным заключением. Родственники жертв требуют свершения правосудия.

Ранее редколлегия The New York Times выступила с резкой критикой смертной казни в США, поводом для чего стал резкий рост числа казней в 2025 году — их оказалось больше, чем в любой другой год начиная с 2009-го. Авторы материала утверждают, что на практике высшую меру применяют вовсе не только к «худшим из худших», а чаще всего под неё попадают бедные, уязвимые люди и люди с ограниченными возможностями, у которых не было сильной защиты в суде; при этом с 1973 года в США были оправданы более двухсот человек, ранее оказавшихся в камерах смертников.