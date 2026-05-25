Обнаруженные мины на газовозе «Аррхениус» содержали семь килограммов взрывчатки

Семь килограммов пластичного взрывчатого вещества промышленного производства содержала каждая из восьми магнитных мин, обнаруженных на борту газовоза «Аррхениус». Судно прибыло из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области. О предотвращении теракта сообщили в ФСБ России.

При плановом осмотре водолазы нашли на корпусе у машинного отделения восемь подозрительных предметов на магнитах. Специалисты межведомственной взрывотехнической группы с помощью подводного дрона подтвердили: это морские магнитные мины.

Экспертиза показала, что устройства изготовлены предположительно в одной из стран НАТО. Мины были оперативно обезврежены силами ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила теракт в порту Усть-Луга. Прибывший из Бельгии газовоз «Аррхениус» был заминирован. На магнитных креплениях в районе машинного отделения водолазы обнаружили два самодельных, похожих на морские мины производства одной из стран НАТО. Возбуждено уголовное дело.