25 мая, 15:43

Обнаруженные мины на газовозе «Аррхениус» содержали семь килограммов взрывчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Семь килограммов пластичного взрывчатого вещества промышленного производства содержала каждая из восьми магнитных мин, обнаруженных на борту газовоза «Аррхениус». Судно прибыло из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области. О предотвращении теракта сообщили в ФСБ России.

При плановом осмотре водолазы нашли на корпусе у машинного отделения восемь подозрительных предметов на магнитах. Специалисты межведомственной взрывотехнической группы с помощью подводного дрона подтвердили: это морские магнитные мины.

Экспертиза показала, что устройства изготовлены предположительно в одной из стран НАТО. Мины были оперативно обезврежены силами ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

ФСБ сняла на видео натовские мины, найденные на борту газовоза в Усть-Луге

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила теракт в порту Усть-Луга. Прибывший из Бельгии газовоз «Аррхениус» был заминирован. На магнитных креплениях в районе машинного отделения водолазы обнаружили два самодельных, похожих на морские мины производства одной из стран НАТО. Возбуждено уголовное дело.

Александра Мышляева
