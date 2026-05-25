Казнь на глазах у детей: Сотрудница «Магнита» зверски расправилась с подброшенными к магазину котятами

В Ставропольском крае сотрудница сети «Магнит» убила котят, которых подбросили к магазину. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Сотрудница «Магнита» объясняет свой поступок. Видео © Telergam / Екатерина Мизулина

Пока волонтёры искали варианты, куда пристроить животных, управляющая решила избавиться от них с особой жестокостью. Женщина сама призналась в содеянном. Более того, по словам добровольцев, расправа произошла прямо на глазах у несовершеннолетних. Судя по разговору преступницы и разгневанных местных жителей, женщина переломала котятам шеи и позвоночники. Свой поступок она объяснила желанием «прервать мучения» малышей. При этом она выглядела не виноватой, а утомлённой высказанными ей претензиями.

Местные жители уже обратились в полицию. Глава Лиги безопасного интернета выразила надежду, что злоумышленницу привлекут к ответственности за жестокое обращение с животными по всей строгости закона.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Батайске злоумышленники привязали стаффордширского терьера к газовой трубе и бросили на морозе. Замёрзшее и скулящее животное обнаружили местные волонтёры, занимающиеся спасением бездомных собак.