25 мая, 16:05

Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочных работ до 240 часов в год

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вдвое увеличивает допустимый годовой лимит сверхурочной работы — до 240 часов. Однако это возможно только при условии, что норма закреплена в коллективном договоре или межотраслевом соглашении.

До этого Трудовой кодекс разрешал перерабатывать не более четырёх часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. Новые правила оплаты: за первые два часа переработки в день — полуторный тариф, за последующие — двойной. Начиная со 121-го часа в год все сверхурочные оплачиваются минимум в двойном размере.

При этом для отдельных категорий (сотрудников госучреждений, совместителей и людей с вредными условиями) действует прежний лимит в 120 часов. Пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями труда можно привлекать к сверхурочной работе только с их письменного согласия и если нет медицинских противопоказаний.

По желанию сотрудника переработки свыше 120 часов могут быть компенсированы не деньгами, а дополнительным отпуском (в объёме, эквивалентном отработанным часам). Также таким работникам полагается один оплачиваемый день в году для прохождения диспансеризации. Закон направлен на гибкость рынка труда, но эксперты предупреждают о рисках переутомления. Профсоюзы уже заявили, что будут следить за соблюдением прав работников.

Работникам объяснили, как отказаться от сверхурочной работы без риска увольнения

Напомним, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, внесённый правительством России, который увеличивает годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов, внося изменения в Трудовой кодекс РФ — при этом повышенная оплата переработок сохраняется: первые два часа оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном, а при суммированном учёте рабочего времени начиная со 121-го часа каждый час сверх нормы должен оплачиваться как минимум вдвойне.

Анастасия Никонорова
