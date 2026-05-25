Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочных работ до 240 часов в год

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вдвое увеличивает допустимый годовой лимит сверхурочной работы — до 240 часов. Однако это возможно только при условии, что норма закреплена в коллективном договоре или межотраслевом соглашении.

До этого Трудовой кодекс разрешал перерабатывать не более четырёх часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. Новые правила оплаты: за первые два часа переработки в день — полуторный тариф, за последующие — двойной. Начиная со 121-го часа в год все сверхурочные оплачиваются минимум в двойном размере.

При этом для отдельных категорий (сотрудников госучреждений, совместителей и людей с вредными условиями) действует прежний лимит в 120 часов. Пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями труда можно привлекать к сверхурочной работе только с их письменного согласия и если нет медицинских противопоказаний.

По желанию сотрудника переработки свыше 120 часов могут быть компенсированы не деньгами, а дополнительным отпуском (в объёме, эквивалентном отработанным часам). Также таким работникам полагается один оплачиваемый день в году для прохождения диспансеризации. Закон направлен на гибкость рынка труда, но эксперты предупреждают о рисках переутомления. Профсоюзы уже заявили, что будут следить за соблюдением прав работников.

