Более 40 домов подтопило в Ингушетии из-за подъёма воды в реке Сунжа

В Ингушетии из-за повышения уровня воды в реке Сунжа оказались подтоплены около 40 домов, на территории региона введён режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба местного главка МЧС.

Комментарий начальника Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия Вячеслава Борисова по ситуации в Ингушетии.

В связи с резким ухудшением погоды ведомство и все муниципальные образования переведены в особый режим. Спасатели организовали непрерывный мониторинг обстановки.

В результате сильных осадков пострадали 19 домов и 27 придворовых территорий в городе Карабулак, а также 22 домовладения в сельском поселении Троицкое на улице Шефская. В ведомстве добавили, что в городе Сунжа из-за обильных дождей наполняется городской пруд. Его выход из берегов также может привести к затоплению прилегающих территорий.

Ранее в удмуртском городе Можга оказалась повреждена плотина городского пруда — предположительно, из-за срыва нижней шандоры. В результате подъёма воды подтопило луга и 15 придомовых территорий, а в зону затопления попали три многоквартирных дома, один строящийся объект и 11 частных домов.