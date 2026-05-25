Путин подписал закон об участии регионов в финансировании федеральных трасс

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет субъектам РФ участвовать в развитии инфраструктуры федеральных автодорог. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон расширяет перечень источников финансирования дорожной деятельности в отношении трасс федерального значения. Это даёт возможность регионам вкладываться в развитие дорожной инфраструктуры, переданной в доверительное управление госкомпании «Автодор». Порядок такого участия будет определяться соглашением между Минтрансом России и региональным правительством.

Как ранее пояснял член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, в качестве пилотных проектов эту финансовую схему планируется применить при строительстве южного обхода Тюмени и развязки трассы М-12 «Восток» с Малым кольцом Подмосковья.

Помимо этого, сегодня Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать Вооружённые силы РФ для защиты россиян, арестованных за границей. Теперь по решению главы государства армию могут задействовать в рамках её полномочий для защиты соотечественников, удерживаемых или преследуемых по вердиктам иностранных судов, которые получили полномочия от других государств без участия Москвы.