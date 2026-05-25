Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 16:55

Путин подписал закон, ужесточающий требования к беспилотникам

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к беспилотным авиационным системам. Изменения вносятся в Воздушный кодекс РФ. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Поправки коснутся как гражданской, так и экспериментальной авиации. Теперь выпуск наземного оборудования для управления и контроля таких систем будет подлежать обязательной сертификации. Подобное требование повысит безопасность. Кроме того, установлен порядок выдачи сертификата лётной годности. Решение будет приниматься Росавиацией.

Ведомство, как следует из поправок, начнёт собирать и анализировать информацию о компонентах гражданских судов с серийными номерами через свою автоматизированную систему, что поможет отслеживать состояние техники. И, наконец, специальные контрольные инспекции возьмут на себя обязанности по отслеживанию качества выпускаемых самолётов, двигателей, авиаоборудования и беспилотников. Ужесточены требования и к самим аэродромам и авиаперсоналу. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, а отдельные его положения — в 2028 году.

Путин подписал закон о списании кредитных долгов участникам спецоперации
Путин подписал закон о списании кредитных долгов участникам спецоперации

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет субъектам РФ участвовать в развитии инфраструктуры федеральных автодорог.

Всё самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar