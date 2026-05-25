Путин подписал закон, ужесточающий требования к беспилотникам

Поправки коснутся как гражданской, так и экспериментальной авиации. Теперь выпуск наземного оборудования для управления и контроля таких систем будет подлежать обязательной сертификации. Подобное требование повысит безопасность. Кроме того, установлен порядок выдачи сертификата лётной годности. Решение будет приниматься Росавиацией.

Ведомство, как следует из поправок, начнёт собирать и анализировать информацию о компонентах гражданских судов с серийными номерами через свою автоматизированную систему, что поможет отслеживать состояние техники. И, наконец, специальные контрольные инспекции возьмут на себя обязанности по отслеживанию качества выпускаемых самолётов, двигателей, авиаоборудования и беспилотников. Ужесточены требования и к самим аэродромам и авиаперсоналу. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, а отдельные его положения — в 2028 году.