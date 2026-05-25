Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 16:57

Путин подписал закон, упрощающий оформление пьяных водителей

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру оформления пьяных водителей. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Ранее при отстранении автомобилиста с признаками опьянения инспектор ГИБДД должен был составить от трёх до пяти отдельных документов. Теперь сведения об отстранении от управления можно вносить как в отдельный протокол, так и в акт медицинского освидетельствования, постановление по делу или иные документы.

Новые правила распространяются и на процедуру задержания транспортного средства. Соответствующую запись разрешается делать в протоколе об административном правонарушении или в определении о возбуждении дела.

Пьяный водитель без прав на «лендровере» влетел в дом в Бурятии
Пьяный водитель без прав на «лендровере» влетел в дом в Бурятии

Ранее автомобильный юрист пояснил, что управление машиной в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования и оставление места ДТП в подавляющем большинстве случаев заканчиваются лишением прав — причём, по его словам, примерно в 95% судебных разбирательств именно оставление места аварии влечёт за собой такой исход. Эксперт подчеркнул, что все перечисленные правонарушения считаются с точки зрения закона наиболее серьёзными.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • гибдд
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar