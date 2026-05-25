В английском Глостершире прошёл чемпионат по гонке за сырной головкой

В английском графстве Глостершир завершился чемпионат по гонкам за скатывающейся с крутого холма головкой сыра. Победителями соревнований стали представители Германии, США, Франции, Нидерландов и Англии, сообщает BBC.

Всего состоялось несколько забегов вниз по холму Купер у Брокуорта — три мужских, а также женский, смешанный, для детей младше десяти лет и для подростков от 11 до 17 лет. Юные участники бежали вверх по склону с уклоном около 50% — это менее травмоопасно, нежели скоростной спуск.

Среди мужчин третий раз подряд первым финишировал Том Копке из Германии. Компанию на пьедестале ему составили Нильс из Нидерландов, американец Отто и британец Джейми. В женской категории второй год подряд быстрее всех скатились с холма Ариэл Демпси из США и Аликс Эга из Франции.

Копке сумел опередить местного жителя Криса Андерсона, который с 2002 по 2022 год побеждал в гонке рекордные 23 раза — 25 мая ему вручили соответствующий сертификат от Книги рекордов Гиннесса. Однако семья Андерсонов не осталась без наград: его сын Уильям и племянник Зандер выиграли в детской и юношеской категориях.

Участники должны догнать и схватить сыр, но это практически невозможно: головка «стартует» на секунду раньше и разгоняется до 110 километров в час, поэтому победителем признают того, кто первым добежит вниз до уже скатившегося продукта. Призёр получает тот самый сыр. Понаблюдать за соревнованиями, которые в последние годы проходят неофициально, собираются тысячи зрителей.

Чемпионат столкнулся с ограничениями в 2010 году после введения новых правил безопасности на массовых мероприятиях. Участники на скорости кубарем летят вниз по холму, поэтому травмы — дело привычное: чаще всего случаются переломы рук и ног.

Историки полагают, что начало этим ежегодным состязаниям, проходящим в последний понедельник мая, положили ещё римляне после завоевания острова Юлием Цезарем — тогда с холма скатывали горящее колесо, отмечая приход весны. Последние два столетия участники используют головку глостерского сыра весом около трёх килограммов и диаметром 40 сантиметров. Длина дистанции составляет примерно 183 метра.

