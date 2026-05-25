Площадь «Зенита» открыли на Крестовском острове в Петербурге
Обложка © ТАСС / Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
На Крестовском острове в Санкт-Петербурге официально открыли площадь «Зенита». Церемония состоялась у домашней арены футбольного клуба. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Мероприятие приурочили к 101-й годовщине создания команды.
«Для многих поколений болельщиков «Зенит» является спортивным символом Северной столицы. Площадь получила своё название в знак благодарности ленинградцев и петербуржцев любимому клубу», — привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.
Новое общественное пространство расположилось между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями. Рядом находится «Газпром-Арена». Решение о присвоении имени ранее приняло городское правительство, а постановление подписал глава города. Представители клуба поблагодарили городские власти за это решение.
«Появление площади «Зенита» рядом со стадионом символизирует единство клуба, города и его жителей. Символична и дата открытия — 25 мая, в день рождения клуба. Это место наполнено эмоциями, гордостью и любовью к «Зениту» и Петербургу», — сказал председатель правления ФК «Зенит» Константин Зырянов.
Ранее Life.ru сообщал, что «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу. Московская команда взяла титул чемпиона в пятый раз. Основное время окончилось ничьёй, результат определился в серии пенальти. Однако нападающий Пабло Солари случайно разбил Кубок.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.