25 мая, 17:29

Площадь «Зенита» открыли на Крестовском острове в Петербурге

Обложка © ТАСС / Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге официально открыли площадь «Зенита». Церемония состоялась у домашней арены футбольного клуба. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Мероприятие приурочили к 101-й годовщине создания команды.

«Для многих поколений болельщиков «Зенит» является спортивным символом Северной столицы. Площадь получила своё название в знак благодарности ленинградцев и петербуржцев любимому клубу», — привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Новое общественное пространство расположилось между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями. Рядом находится «Газпром-Арена». Решение о присвоении имени ранее приняло городское правительство, а постановление подписал глава города. Представители клуба поблагодарили городские власти за это решение.

«Появление площади «Зенита» рядом со стадионом символизирует единство клуба, города и его жителей. Символична и дата открытия — 25 мая, в день рождения клуба. Это место наполнено эмоциями, гордостью и любовью к «Зениту» и Петербургу», — сказал председатель правления ФК «Зенит» Константин Зырянов.

Ранее Life.ru сообщал, что «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу. Московская команда взяла титул чемпиона в пятый раз. Основное время окончилось ничьёй, результат определился в серии пенальти. Однако нападающий Пабло Солари случайно разбил Кубок.

Александра Мышляева
