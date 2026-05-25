Площадь «Зенита» открыли на Крестовском острове в Петербурге

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге официально открыли площадь «Зенита». Церемония состоялась у домашней арены футбольного клуба. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Мероприятие приурочили к 101-й годовщине создания команды.

«Для многих поколений болельщиков «Зенит» является спортивным символом Северной столицы. Площадь получила своё название в знак благодарности ленинградцев и петербуржцев любимому клубу», — привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Новое общественное пространство расположилось между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями. Рядом находится «Газпром-Арена». Решение о присвоении имени ранее приняло городское правительство, а постановление подписал глава города. Представители клуба поблагодарили городские власти за это решение.

«Появление площади «Зенита» рядом со стадионом символизирует единство клуба, города и его жителей. Символична и дата открытия — 25 мая, в день рождения клуба. Это место наполнено эмоциями, гордостью и любовью к «Зениту» и Петербургу», — сказал председатель правления ФК «Зенит» Константин Зырянов.