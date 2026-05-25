У футболиста сборной Саудовской Аравии Абдулхамида украли паспорт перед ЧМ

Защитник саудовской сборной по футболу Сауд Абдулхамид не смог вовремя прибыть на сборы из-за дерзкой кражи личных документов. Инцидент произошёл в Амстердаме, где атлет с семьёй находился на свадебной церемонии — злоумышленники вскрыли его автомобиль. Официальное разъяснение по этой ситуации распространила пресс-служба Федерации футбола королевства.

«В результате инцидента были утеряны личные вещи, включая паспорт», — говорится в заявлении организации.

26-летнему игроку принадлежит итальянской «Роме», а минувший сезон он отыграл на правах аренды во французском «Лансе». Мундиаль с участием 48 сборных стартует 11 июня на полях США, Канады и Мексики. В группе Н саудовцам предстоит померяться силами с Испанией, Кабо-Верде и Уругваем.

Ранее российский боец Ислам Махачев, чемпион UFC в полусреднем весе, рассказал в соцсетях, что его ограбили по пути в Италию, но, по его словам, грабители попались «хорошие» и в итоге вернули ему кошелёк с паспортом; самым обидным для спортсмена стала утрата футбольных бутс, которые ему подарил грузинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия.