Марк Рютте обиделся из-за нежелания ЕС тратить по 0,25% ВВП на Украину, считает экс-премьер Польши

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте столкнулся с неожиданной реакцией Европы на свою идею тратить на финансирование Украины по 0,25% ВВП стран блока. По словам экс-премьера Польши Лешека Миллера, политики заметили, что продать гражданам идею помощи Киеву как «инвестицию в победу» больше не выйдет.

«Рютте обижен, поскольку решил, что раз западные политики годами соревновались в заявлениях о поддержке Киева, то их общества будут готовы платить бесконечно», — написал он в соцсети X. При этом идею Рютте заблокировали те государства, которые «громче всех поучали других о моральном долге солидарности» с Украиной.

Ранее Марк Рютте пригрозил России. По словам генсека НАТО, нашу страну ждут разрушительные последствия, если на Украине будет применено ядерное оружие.