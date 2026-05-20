Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями» при использовании ЯО

Россию ждут «разрушительные последствия» в случае применения ядерного оружия по Украине во время совместных учений по отработке использования специальных боеприпасов в Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Они знают, что, если это произойдёт, – последствия будут разрушительными», — сказал он.

Ранее Марк Рютте прокомментировал ход совместных учений ядерных сил ВС России и Белоруссии. По словам генсека НАТО, альянс следит за манёврами.