ИИ без воды и кризисные нарративы: Оргкомитет «Балтийского Уикенда» раскрыл программу-2026

Оргкомитет Международного форума по коммуникациям «Балтийский Уикенд» обнародовал детальную структуру деловой программы на 2026 год. Масштабное событие развернётся в Санкт-Петербурге 24–25 сентября.

Как уточнили организаторы, нынешняя программа выстроена вокруг восьми тематических треков, которые должны закрыть актуальные запросы бизнеса, государства и профессионального сообщества. В эпицентре дискуссий окажутся внедрение нейросетей, личный бренд первых лиц, диалог коммуникатора с CEO, региональные кейсы, поколенческие различия, антикризисные тактики и перемены в законах.

Первый трек носит говорящее название «ИИ без воды: только практические кейсы, только хардкор» — там запланированы блиц-презентации, где нейросети реально экономят ресурсы и приносят новые результаты. Дополнительно участники разберут инструментарий для пиарщиков, а также вопросы этики, проверки фактов и качества контента.

Трек про личный бренд и пользу для бизнеса сосредоточится на том, как трансформировалась роль публичного руководителя и какие ошибки чаще всего совершают компании, продвигая первое лицо. Организаторы добавили, что здесь же поговорят о персональном бренде самого коммуникатора как о добавочной ценности, а не помехе.

Ещё одна секция под названием «Наша визитная карточка: диалог с CEO» целиком посвящена связке начальника и его пиарщика — от уровня доверия до эффективности в повседневной работе. Отдельный крупный блок объединит лучшие кейсы на стыке отраслей, регионов, государства и общества, включая проекты без бюджета и партнёрства в продвижении смыслов.

Также на форуме затронут разрыв поколений — ожидания «зумеров» и «альф» глазами исследователей с практическими выводами для бизнеса. Ещё один трек сфокусируется на кризисных коммуникациях: когда вступать в диалог, а когда выбирать сдержанную позицию и какие нарративы работают в нестабильной обстановке.

