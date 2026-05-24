

24 мая, 16:04

Делегации из 120 стран примут участие в форуме по безопасности в Подмосковье

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

На первый международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ заявлены более 140 иностранных делегаций из свыше 120 стран. Мероприятие пройдёт 26–29 мая 2026 года в Московской области.

Площадки — «Лайв Арена» и Центральный парк «Патриот». Организаторы сообщили о широком международном представительстве. Отдельно указано, что в работе форума примут участие неофициальные представители из 12 стран, которые формально считаются недружественными, но выступают за конструктивные контакты.

Пресс-служба аппарата Совета безопасности распространила соответствующее заявление и детали участия. Ожидается, что программа охватит обмен по вопросам региональной и глобальной безопасности; точный список делегаций и повестка могут быть уточнены организаторами.

Ранее Life.ru сообщал, что на ПМЭФ впервые приедет официальный представитель США — Глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Его участие подтверждено как оргкомитетом форума, так и Госдепартаментом Соединённых Штатов.

Полина Никифорова
