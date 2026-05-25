Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в британском парламенте депутаты пьют дешёвое пиво в рабочее время, после чего начинают распространять ложь о «новичке» и «руке Кремля».

Поводом для этого стало видео, на котором член парламента Соединённого Королевства пожаловалась на разницу в ценах. В её округе Гортон и Дентон (Манчестер) жители платят за пинту пива полную цену. А в парламенте пиво стоит дёшево, и некоторые коллеги пьют его перед голосованиями.

«Теперь понятно, почему они такую чушь несут про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля». Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте — вот и заправляются на работе», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее Мария Захарова резко высказалась о профпригодности главы Евродипломатии Каи Каллас. Официальный представитель МИД России заявила, что остаётся загадкой, кто поставил её на высокую должность и почему она её до сих пор занимает. По словам Захаровой, Каллас — это «Грета Тунберг европейской политики».