Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 мая, 18:28

«Часть украинцев уже депортируют»: Евросоюз начал избавляться от нелегалов из Незалежной

Страны ЕС начали принудительно возвращать украинцев на родину

Украинские беженцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Страны Европейского союза приступили к принудительному возвращению украинских граждан на родину. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер.ua» со ссылкой на главу государственной миграционной службы Украины Наталью Науменко.

«Часть украинцев уже депортируют из стран ЕС», — говорится в сообщении.

По приведённой информации, речь прежде всего идёт о тех лицах, которые пересекли границу незаконно, не оформили или не продлили документы на проживание, а также нарушили законодательство стран содружества.

С начала 2026 года всё больше государств Евросоюза начали усложнять процедуры получения убежища и временных документов. В их числе — Норвегия, Дания и Финляндия. Правительство Чехии также заявило о поиске вариантов для прекращения временной защиты украинских мужчин.

Ранее украинские СМИ рассказывали, что украинцев начали депортировать из Польши, чтобы сразу отправлять на фронт. Отмечается, что меры применяются в отношении тех, у кого истёк срок действия документов. Подробности о масштабах происходящего и официальные подтверждения пока отсутствуют.

Александра Мышляева
