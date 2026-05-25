«Часть украинцев уже депортируют»: Евросоюз начал избавляться от нелегалов из Незалежной

Страны Европейского союза приступили к принудительному возвращению украинских граждан на родину. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер.ua» со ссылкой на главу государственной миграционной службы Украины Наталью Науменко.

«Часть украинцев уже депортируют из стран ЕС», — говорится в сообщении.

По приведённой информации, речь прежде всего идёт о тех лицах, которые пересекли границу незаконно, не оформили или не продлили документы на проживание, а также нарушили законодательство стран содружества.

С начала 2026 года всё больше государств Евросоюза начали усложнять процедуры получения убежища и временных документов. В их числе — Норвегия, Дания и Финляндия. Правительство Чехии также заявило о поиске вариантов для прекращения временной защиты украинских мужчин.

Ранее украинские СМИ рассказывали, что украинцев начали депортировать из Польши, чтобы сразу отправлять на фронт. Отмечается, что меры применяются в отношении тех, у кого истёк срок действия документов. Подробности о масштабах происходящего и официальные подтверждения пока отсутствуют.