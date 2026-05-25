В Калининградской области объявлена беспилотная опасность

Режим беспилотной опасности объявлен в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на оперативного дежурного пункта управления гражданской обороны.

«Внимание! Сигнал «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

Ранее в калининградском аэропорту «Храброво» ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры вводятся их соображений безопасности полётов.