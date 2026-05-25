Аэропорт Калининграда приостановил работу из соображений безопасности
В аэропорту Калининграда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Калининград («Храброво»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — предупредили в агентстве, уточнив, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Сегодня ночью работу приостанавливала воздушная гавань Иваново. А перед этим аналогичные меры вводились в Калуге, Ярославле и Нижнем Новгороде.
