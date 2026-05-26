Путин назвал Российско-китайские молодёжные игры праздником спорта и общения

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям Х Российско-китайских молодёжных летних игр. Глава государства отметил, что международный проект укрепил свой потенциал. Игры превратились в большой праздник спорта, молодости и творческого общения.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на юбилейных, Х Российско-китайских молодёжных летних играх, которые проходят в самом западном регионе России — Калининградской области, отмечающей в нынешнем году своё 80-летие», — указано в телеграмме на сайте Кремля.

Путин добавил, что проект стартовал в 2006 году в Тяньцзине. За это время он укрепил объединительный, созидательный и просветительский потенциал. Игры выросли в красочный праздник спорта и делового общения.

Российский лидер подчеркнул, что проведение игр отражает партнёрские и дружественные отношения между народами России и Китая. Мероприятие стало важной частью гуманитарного взаимодействия двух государств.

Путин выразил уверенность, что Игры пройдут с успехом. Они запомнятся радостью побед и триумфов. Участники и гости получат возможность познакомиться с природой Янтарного края, его памятниками истории и культуры. Встречи укрепят доверие и взаимопонимание между молодёжью двух стран. Они расширят личные контакты, заключил глава государства.

Владимир Путин посетил Китай с двухдневным рабочим визитом 19–20 мая. По итогам поездки стороны подписали совместную декларацию против гегемонии. Документ направлен против стремлений отдельных государств единолично определять мировую повестку.